Михаил Суслов
Юрий Трутнев вылечился от коронавируса
Заместитель председателя правительства России, экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник вице-премьера Тимур Чернышёв.
«Перед выходом на работу в здание Правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», - цитирует Тимура Чернышёва издание.
Напомним, что в начале августа Трутнев сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вице-премьер должен был соблюдать режим самоизоляции и продолжал работу в дистанционном режиме.
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