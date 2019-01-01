Михаил Суслов Юрий Трутнев вылечился от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя правительства России, экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник вице-премьера Тимур Чернышёв.

«Перед выходом на работу в здание Правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», - цитирует Тимура Чернышёва издание.

Напомним, что в начале августа Трутнев сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вице-премьер должен был соблюдать режим самоизоляции и продолжал работу в дистанционном режиме.

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