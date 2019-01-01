Дмитрий Енцовжурналист
В Перми состоится матч с участием легенд отечественного хоккея
В Перми 10 сентября состоится показательный гала-матч с участием легенд российского хоккея. Об этом сообщает «Рифей».
В министерстве спорта Пермского края сообщили, что согласие дали Алексей Касатонов, Ильдар Мухометов, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Андрей Николишин, Александр Якушев, Борис Миронов.
Игра состоится в рамках Суперфинала Всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».
Место проведения — УДС «Молот». Начало — 19:00.
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