Дмитрий Енцов журналист Запущена первая электричка «Ласточка» от Перми до Краснокамска Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 1 сентября, началось регулярное движение электропоездов «Ласточка» по маршруту Пермь II – Краснокамск.

На первом рейсе прокатился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Посредством громкой связи он поприветствовал пассажиров и сообщил, что «спустя 28 лет» возобновлено движение электричек по этому маршруту.

С 1 сентября по маршруту будут курсировать два поезда, состоящих по пять вагонов каждый. То есть максимальная вместимость каждого состава — 400 чел.

Время в пути — 52 мин. В поездке будет одна остановка — на станции Оверята (стоянка займёт десять мин.).

При этом, с 1 по 7 сентября проезд — бесплатный. С 8 сентября стоимость составит 90 руб.

Из Краснокамска «Ласточка» будет отправляться (по местному времени) в 06:38, 07:40, 15:00, 17:02, 18:34.

Из Перми – в 12:30, 15:12, 17:23, 18:54, 20:05.

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