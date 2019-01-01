Эффективная система улучшений на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Система непрерывных улучшений, реализуемая в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», на протяжении последних лет демонстрирует хорошие результаты, а уровень вовлеченности персонала один из самых высоких в компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По итогам 2019 года работники предприятия внесли 345 предложений по повышению эффективности бизнес-процессов и более половины из них реализовали. Экономический эффект от новаций составил свыше 5 млрд рублей.

Высокий уровень вовлеченности в систему непрерывных улучшений среди нефтепереработчиков сохраняется и в 2020-м. В корпоративный банк идей за шесть месяцев текущего года поступило 133 предложения по улучшениям. Лидерами по генерации полезных идей стали производственные подразделения, среди инициатив которых мероприятия и по совершенствованию технологического процесса, и по повышению надежности работы оборудования, и экономии энергоресурсов.

— Современный конкурентоспособный бизнес требует постоянного развития и совершенствования, работы над повышением эффективности. На нашем предприятии этому способствует система непрерывных улучшений, в которой каждый сотрудник может проявить себя. Приятно, что обучение сотрудников инструментам и методологиям дает свои плоды. У нас большой экономический эффект от реализованных проектов. И надеемся, что будем поддерживать этот уровень вовлеченности среди персонала! — комментирует генеральный директор Сергей Андронов.

Не так давно практика по повышению вовлеченности персонала в процесс генерации и реализации идей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получила высокую оценку руководства Компании «ЛУКОЙЛ» и отмечена как лучшая среди всех предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

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