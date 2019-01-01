Путь к успеху Поделиться Поделиться Твитнуть

Победители конкурса грантов ПАО «Метафракс» завершили обуч ение по программе «Карьерный навигатор Junior Live» в Московской школе управления Сколково. Семь старшеклассников из Губахи, Кизела и Гремячинска по итогам обучения смогли определиться с выбором профессии, ВУЗа и сформировать план своего развития на 10 лет, сообщают в пресс-службе «Метафракса».

Всего в конкурсе грантов ПАО «Метафракс» на обучение в бизнес-школе Сколково приняло участие более 70 старшеклассников из Губахи, Кизела и Гремячинска. Конкурсный отбор состоял из 3-х креативных этапов, итоги которых оценивала конкурсная комиссия из представителей «Метафракс Групп» и бизнес-школы. Конкурс грантов реализовывался при поддержке мажоритарного акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

В этом году участниками программы «Карьерный навигатор» стали 44 старшеклассника из России, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана.

За 2 месяца обучения ведущие преподаватели и эксперты бизнес-школы помогли учащимся получить знания в области современной карьеры, трендов в образовании, рынка труда в России и мире, а также развили компетенции по поиску информации, самоопределению, целеполаганию, стратегическому планированию и коммуникации. Все обучение было разбито на 7 модулей и проходило в онлайн формате.

Мария Коновалова, советник председателя Совета директоров «Метафракса»:

— Бизнес-школа Сколково — это сообщество людей, объединённых общими целями и задачами. Для старшеклассников программа стала отличной возможностью определиться с выбором ВУЗа и будущей профессией. Радостно, что участниками стали школьники не только Губахи, но и Кизела, и Гремячинска. Мы благодарим ребят за активное участие в программе и желаем дальнейших успехов.

Левон Гарслян: заместитель генерального директора по стратегическому развитию и оценке инвестиционных проектов компании «Метадинеа»

— Выбор профессии в современном мире осложняется трансформацией традиционных сфер и отсутствием долгосрочных новых трендов. Я рад, что Метафракс Групп, выступив партнёром в данном проекте с бизнес-школой СКОЛКОВО, внесла свой вклад в приближение наших ребят к осознанному выбору своего рода деятельности. Для нас важно участвовать в жизни будущего поколения и способствовать созданию благоприятной среды для них.

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