Дмитрий Махонин: 662 дома в селе Елпачиха получили возможность подключить газ на год раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 31 августа, в селе Елпачиха состоялась торжественная церемония пуска газа с участием главы Пермского края Дмитрия Махонина, гендиректора «Газпром газораспределение Пермь» Сергея Черезова, председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих и жителей села. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию газопровода общей протяженностью более 25 км. Техническую возможность подключения получили 662 домовладения Елпачихи. Общая стоимость проекта составила порядка 57 млн руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Благодаря опережающим темпам газификации и синхронной работе края с «Газпромом» нам удалось на год раньше завести газ в село Елпачиха. На минувшей неделе утвердили с председателем правления «Газпрома» программу газификации Пермского края до 2025 года. Благодаря программе, возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тыс. домовладений. В свою очередь, край взял на себя обязательства по строительству 386 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа.

В планах на ближайшие годы строительство еще двух объектов. Распределительные сети в деревне Куземьярово, а также селе Печмень и деревне Асюл дадут возможность подключить к газу еще 500 домовладений.

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