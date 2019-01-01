3 сентября состоится акция «Диктант Победы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Неганов, в Пермском крае для проведения Диктанта (6+) подготовлено 106 площадок: 52 на базе средних образовательных учреждений Пермского края (в каждом административном центре муниципального образования Пермского края), 47 — в средних профессиональных учебных заведениях. На этих площадках смогут принять участие в Диктанте только школьники, сообщают в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Впервые площадки расположены в учреждениях силовых структур —«Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации», ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище», ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище им. Героя России Ф. Кузьмина ВНГ РФ».

Кроме того, в связи с присвоением городу Перми звания «Город трудовой доблести» акция состоится на промышленных предприятиях.

Открытые площадки для жителей Пермского края организованы на базе Исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» и ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького».

Своё участие в проведении акции «Диктант Победы» подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств Диктант напишут впервые. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По его словам, большинство площадок организуют в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.

«С учетом эпидобстановки акция пройдет как в очном формате, как например, в Пекине, Ханое, Аммане, Тегеране и Бейруте, так и дистанционно — в Дакке, Нью-Дели, Калькутте и других городах. А в Дамаске из-за вспышки коронавируса от проведения Диктанта пришлось отказаться», — рассказал Александр Хинштейн.

Ожидается, что за счет открытия новых площадок «Диктант Победы» напишут около миллиона человек, а сама акция пройдет в 75 государствах.

Напомним, 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 11 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн, в том числе через приложение для смартфона.

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