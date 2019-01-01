Сергей Данилов «Стройтрансгаз» может лишиться контракта на строительство Чусовского моста Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямой линии в соцсетях сообщил, что осенью будет рассмотрен вопрос смены подрядчика по строительству нового моста через Чусовую. Произойдёт это, если до конца сентября готовность объекта не достигнет 9%, сообщил глава региона.

Напомним, что подрядчиком строительства моста через реку Чусовую является АО «Стройтрансгаз». Строительство автомобильного моста ведётся в рамках государственно-частного партнерства, а концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Сейчас техническая готовность моста составляет 5,5%. К 2021 году намечено выйти на показатель в 15%. Стоимость проекта — более 10 миллиардов рублей.

Строительство нового моста началось в 2018 году. После строительства нового моста, планировалось провести реконструкцию старого, который находится в предаварийном состоянии.

Изначально мост предполагалось сдать в конце 2021 года.

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