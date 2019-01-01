Михаил Суслов За сутки в Пермском крае от COVID-19 скончались два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным минздрава, за последние сутки в Пермском крае от коронавируса скончались два человека.

Общее число умерших достигло 342. Из них 215 — от COVID-19, 127 — от других болезней.

Ещё 5495 человек выздоровели, 2048 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

За предыдущие сутки было выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 53 человека проходят лечение в больницах, 5 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

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