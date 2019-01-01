Федеральные власти поддержат строительство в Перми многофункциональной арены Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках визита в Пермь вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с главой Прикамья Дмитрием Махониным посетил УДС «Молот». Заместителю председателя федерального правительства представили проекты развития спортивной инфраструктуры региона, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В рамках подготовки к 300-летию Перми в краевой столице планируется возвести современный спортивно-концертный комплекс на 10,5 тыс. зрителей.​ ​

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

— Здесь сильная баскетбольная школа. При этом самой «молодой» инфраструктуре здесь более 20 лет. Сейчас Пермский край должен сделать рывок в создании новой инфраструктуры, часть ее должна быть готова к большому празднику 300-летия Перми. Точно нужна 10-тысячная многофункциональная арена. Проект большой, дорогой. Реализовать его правильней в формате государственно-частного партнерства. Мы, федерация, в лице Министерства спорта, готовы присоединиться к его реализации. Соответствующее поручение дано.

Новая 10-тысячная арена позволит принимать международные соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, шорт-треку. Также комплекс позволит проводить культурные мероприятия и концерты. Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации масштабного объекта. Реализация всего проекта оценивается в 10 млрд руб.

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас краевые власти должны «засучив рукава подготовить качественный проект».

В перечень приоритетных инфраструктурных объектов к 300-летию Перми также включена реконструкция стадиона «Юность» и ДС «Орленок».

Еще один масштабный инфраструктурный проект, реализуемый в Перми, — строительство спортивного комплекса «Энергия».​​ ​​Дмитрий Махонин рассказал вице-премьеру, что на месте нынешнего объекта, построенного в 1975 году, планируется возвести универсальный спортивный центр, аналогов которому нет в Пермском крае. Он включит четыре спортивных зала, 25-метровый плавательный бассейн и другое. В краевой адресной инвестиционной программе на реализацию проекта предусмотрено почти 1,2 млрд руб. Региональные власти также намерены привлечь федеральные средства для реализации проекта.

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