В Пермском крае подростка обвиняют в убийстве 10-летней девочки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 16-летнему жителю Чусовского района предъявлено обвинение в совершении убийства малолетней девочки. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следственного комитета и заключил обвиняемого под стражу до 30 октября 2020 года включительно, сообщает «Рифей-Пермь».

По версии следствия, вечером 23 августа в селе Калино Чусовского района местный юноша, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил знакомую 10-летнюю девочку около её дома. Затем отвёл девочку на окраину улицы к зарослям травы и нанёс ей несколько ударов руками по голове. В результате полученных травм девочка скончалась на месте преступления.

Позже 16-летний подросток был задержан. Вину в совершённом преступлении подросток полностью признал. Ранее он был судим по статье «Кража». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Задержанному будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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