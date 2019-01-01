Сергей Данилов Прокуратура Пермского края проверяет факт несвоевременного оказания медпомощи пожилой пермячке Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Пермского края по информации, опубликованной в СМИ, о несвоевременном оказании медицинской помощи пожилой женщине организовано проведение проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Орджоникидзевского района Перми будет дана оценка исполнению медицинской организацией требований законодательства в сфере здравоохранения.При выявлении нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Вчера,29 августа, в социальных сетях появилась информация, что 74-летняя женщина упала около дома №23 по улице Целинной и получила черепно-мозговую травму.

Очевидцы из группы «ЧП ДТП Пермь» сообщали, что звонили в скорую помощь более десяти раз, в ответ им сообщали, что нет свободных машин. В результате скорая приехала через два часа, пишут очевидцы ЧП.

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