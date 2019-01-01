Сергей Данилов На Чусовском мосту этой ночью будут вестись ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевом министерстве транспорта уточнили время ремонтных работ на Чусовском мосту. В ночь с 30 на 31 августа с 3:00 до 6:30 на объекте будет проводится ямочный ремонт, сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее ГИБДД предупредила автолюбителей о возможных пробках на Чусовском мосту на время проведения дорожных работ. Водителей просят выбирать оптимальное время для поездки.

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