Пермские таможенники изъяли за полгода более 130 л нелегального алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2020 года должностные лица Пермской таможни изъяли в аэропорту у физических лиц более 130 л нелегального алкоголя на общую сумму 164,515 тыс. руб. Также было возбуждено 29 административных дел, связанных с недекларированием алкогольной продукции.

Судебные акты составлены на 12,5 тыс. руб.

Пермская таможня напоминает, что физические лица могут беспошлинно ввозить через границу ЕАЭС только 3 л алкоголя (в том числе пива) на одного человека. Чтобы ввезти до 5 л, нужно подать пассажирскую декларацию и заплатить таможенную пошлину — 10 евро за каждый литр. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность: штраф от половинной до двукратной стоимости товаров с их конфискацией или без неё.

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