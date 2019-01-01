За сутки от COVID-19 в Пермском крае скончались два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались два человека.

Всего в Пермском крае 7697 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5439 человек выздоровели, зафиксировано 211 летальных исходов от COVID-19. Ещё 127 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19. 2266 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

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