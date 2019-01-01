Дмитрий Чернышенко: Прикамье первым пройдет оценку на «цифровую зрелость» Поделиться Поделиться Твитнуть

Столицу Прикамья с рабочим визитом посетил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ходе заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики он рассказал о перспективах развития отрасли в России и новых задачах для нее, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Перми состоялось IV заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. В рамках него зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко и главе Пермского края Дмитрию Махонину были представлены решения IT-компаний по внедрению искусственного интеллекта в сектор госуправления.



В заседании приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, представители регионального правительства и т. д.

Дмитрий Чернышенко,вице-премьер правительства Пермского края:

— Пермский край станет пилотным проектом, где мы проведем оценку цифровой зрелости. Это свидетельствует о высоком уровне цифрового потенциала региона: здесь развивается использование искусственного интеллекта, Пермский край является точкой притяжения для айтишников. На вашем регионе мы проверим корректность системы оценки. В случае успеха мы передадим ее в другие регионы для аналогичных исследований





Дмитрий Махонин в приветственной речи заявил, что Пермский край по праву называется одним из центров России по развитию IT-индустрии и робототехники.



Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Отправной точкой развития отрасли в регионе стал визит президента России Владимира Путина в 2017 году. За три года в этом направлении проделана масштабная работа. И дальше правительство края не будет снижать внимание к IT-сектору. Одна из ключевых задач краевых властей — сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии

Президент и генеральный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев заявил о потребности телеком-компаний в государственной поддержке. «Пандемия и кризис, который мы пережили, показал, что мира без Digital просто нет. Потребление интернета в наших сетях выросло в два раза. Все коммуникационные сети были перегружены, ведь жизнь переместилась в виртуальный мир. Сегодня без интернета нет общения, нет здравоохранения, нет образования. Многие из нас работают, используя облачные сервисы. Digital-сфера стала ключевым фактором для полноценной жизни каждого из нас и страны в целом. Фокус государства на развитии инноваций важен для нас, частных предпринимателей, — нам важно понимать, что мы не одни, — подчеркнул Андрей Кузяев. — Если у телеком-компаний нет 30%-ных резервов мощностей, то сеть не сможет выдержать подобные скачки трафика, как в период самоизоляции. Поэтому мы сейчас активно инвестируем в инфраструктуру. Уже в следующем году планируем перевести 2/3 всех домохозяйств страны на скорости в 1 гигабит в секунду».

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