В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» утверждена Комплексная экологическая программа на 2020-2030 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» утвержден важный не только для предприятия, но и для всего нашего региона документ — Комплексная экологическая программа на 2020-2030 годы, в которой зафиксированы главные направления повышения экологической безопасности: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Обращение с отходами», «Рекультивация земель», «Экологические инициативы» и «Поддержание биоразнообразия». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По каждому направлению систематизированы мероприятия, в том числе затрагивающие реконструкцию и модернизацию производственных объектов, которые в сумме дадут колоссальный экологических эффект. Только по мероприятиям из раздела «Чистый воздух» к 2030 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ на 15%, в том числе, выбросов парниковых газов — на 20%.

Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. В 2020 году объём инвестиций в программу природоохранных мероприятий составит 1 млрд рублей.

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