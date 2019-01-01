Елена Лодыгина журналист Заболеваемость гриппом в Пермском крае выросла на 3,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал данные по инфекционным и паразитарным заболеваниям за шесть месяцев 2020 года. Всего в регионе зафиксировано 400,4 тыс. заболевших, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть пациентов (90,6%) переболели острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Снижение заболеваемости наблюдается практическим по всем категориям болезней: острые гепатиты (на 63,6%), ветряной оспой (41,8%), острыми кишечными инфекциями (30,3%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (23,7%), коклюшем (28,7%), сальмонеллезом (26,2%), скарлатиной (23,9%), туберкулезом (13,2%).

Заболеваемость гриппом, напротив, выросла — на 3,3%.

За полгода в Пермском крае зафиксировано 1 369 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (85,4% к уровню годичной давности).

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