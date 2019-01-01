Елена Лодыгина журналист Конкурсы на питание пермских школьников станут бесценовыми Договоры на аренду пищеблоков будут заключаться без торгов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует перевести все школы на бесценовые конкурсы по отбору поставщиков на организацию питания. Об этом сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева во время пленарного заседания Пермской гордумы.

По словам Гаджиевой, данная инициатива уже согласована с краевым министерством экономического развития и УФАС. Сейчас образовательные учреждения вносят соответствующие изменения в свои уставы, чтобы получить возможность проводить такие конкурсные процедуры. По новым правилам договор на организацию питания будет первичным, а на аренду пищеблоков — вторичным. Раньше поставщиков определяли по результатам конкурсного квалификационного отбора.

В УФАС по Пермскому краю корреспонденту «Нового компаньона» пояснили, что бесценовой способ определения поставщика предполагает тот факт, что стоимость организации питания в школах в ходе проведения конкурса не будет понижаться и останется фиксированной. При определении поставщика за основу будут браться другие характеристики. Например, деловая репутация компании, обеспечение персоналом, материальные и технические ресурсы, а также опыт исполнения контрактов.

При этом школы смогут заключать договоры на аренду пищеблоков без торгов — на рыночных условиях, определяемых арендодателем, и это не противоречит Закону о защите конкуренции, считают в антимонопольном ведомстве. Однако конкурсные процедуры по организации питания должны будут проводиться раньше, чем будет заключён договор на аренду пищеблока.

«В указанной ситуации допустимо использовать неценовые критерии определения победителя, при этом они должны оставаться прозрачными, что гарантируется предварительным согласованием с антимонопольной службой в рамках рабочих совещаний, т е. конкурсная процедура будет объявляться после проверки документации Пермским УФАС России», — пояснили в ведомстве.

В УФАС рассказали, что ранее неоднократно выявлялись факты, когда при проведении конкурсов организации школьного питания использовались неизмеряемые критерии определения победителя конкурса. Например, актуальность предложения участника конкурса по оснащению оборудования столовой.

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