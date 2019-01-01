В Пермском крае появятся зоны связи 5G Новый стандарт связи опробуют на промышленных предприятиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край и ПАО «МТС» подписали соглашение о партнёрстве в рамках развития цифровой экономики. Ключевым направлением сотрудничества станет создание выделенных зон 5G на территории промышленных предприятий края и развитие пилотных зон «умного города».

Инвестиции МТС в регион до конца 2022 года составят более 1,5 млрд руб.

Развитие зон Private 5G позволит предприятиям использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удалённого управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

Также продолжится реализация пилотного проекта «Безопасный цифровой детский сад» в Соликамске. Там в марте были внедрены инновационные решения, например, система видеонаблюдения, видеоаналитики и умного домофона, дистанционный сбор показаний потребления энергоресурсов, мониторинг микроклимата. На втором этапе планируется подключение погодозависимой автоматики, которая сможет регулировать поступление энергоресурсов на объект в зависимости от погодных условий.

В рамках «умного города» также планируется реализация пилотного проекта по внедрению системы контроля управления доступом в учебные заведения Перми по биометрическим меткам учащихся.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Внедрение 5G, развитие технологий «умного города» открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖХК — логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся. Мы приветствуем сотрудничество в области цифровизации инфраструктуры. В частности, рассчитываем, что в рамках соглашения МТС реализует и социальные проекты, в том числе по охвату сотовой связью на дорогах и по ликвидации оставшихся белых пятен.

По словам Махонина, отсутствие сотовой связи наблюдается на участках трассы Пермь — Березники.

В рамках соглашения МТС и правительство Пермского края также планируют сотрудничество в реализации региональных социально-культурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития его туристического потенциала.

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