Мария Сыропятова В Пермском крае снизился объём инвестиций в основной капитал компаний Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2020 года инвестиции в развитие экономики и социальной сферы Пермского края составили 106,6 млрд руб., что на 4,6% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом объём инвестиций в основной капитал (без малого бизнеса) составил 80,8 млрд руб, что на 6,3 % меньше, чем за первое полугодие 2019 года.

В разрезе отраслей ситуация развивается неравномерно. Показатели выросли в административной деятельности и сопутствующих услугах (в 2,7 раза), в образовании (в 2,2 раза), в водоснабжении и водоотведении (на 98%), в сельском хозяйстве (на 80%), в здравоохранении (на 87%) и строительстве (на 63%).

Сократились инвестиции в операциях с недвижимостью (на 47%), в обрабатывающих производствах (на 29%), культуре, спорте и организации досуга (на 23%), а также сфере гостиниц (на 27%).

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