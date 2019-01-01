Сбербанк будет участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялась рабочая встреча в режиме ВКС между президентом, председателем правления ПАО Сбербанк Германом Грефом и главой Пермского края Дмитрием Махониным. О её итогах сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В ходе встречи был поднят вопрос развития взаимодействия властей края и Сбербанка по ключевым направлениям развития Прикамья. Предполагается внедрение и развитие в Пермском крае новых цифровых технологий в рамках Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», взаимодействие по реализации инвестиционных проектов, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.

Герман Греф отметил потенциал развития цифровых технологий в Пермском крае.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

— Пермский край давно активно использует цифровые технологии в сфере государственного управления, а благодаря нашим новым совместным проектам, которые обсуждались сегодня на встрече, активное развитие получит и образовательная среда региона.

Сбербанк заявил свою готовность принять участие в реализации крупных инфраструктурных проектов региона, в частности, в строительстве конгрессно-выставочного центра, в создании мастер-плана и необходимой документации проекта «Зеленое кольцо».

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Пермский край имеет все ресурсы​ и​ амбиции, чтобы стать одной из IT-столиц России. У нас уже трудится порядка 25 тысяч айтиспециалистов, есть планы по развитию информационных технологий, а значит — и повеление новых рабочих мест в IT-секторе. В качестве партнера в этих начинаниях нам хотелось бы видеть Сбербанк.​ ​ Это​ позволит развивать компетенции, использовать цифровые платформы и новые цифровые продукты, которые Сбербанк уже разработал, и мы можем их внедрять, например, в образование, медицину.





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