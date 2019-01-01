От укусов клещей в Пермском крае пострадали 14,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала сезона от укусов клещей в Пермском крае пострадали 14тыс. 517 человек, в том числе 3 тыс. 183 ребёнка, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

По результатам исследований 1,7% клещей оказались инфицированы вирусным энцефалитом, 42,4% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% — моноцитарным эрлихиозом человека и 2,0% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.

Пермякам напоминают о необходимости во время отдыха на природе одевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. Также периодически внимательно осматривать открытые участки тела и одежду. Жителей края призывают не употреблять сырое молоко коз, овец, коров, так как молочные продукты могут также содержать клещевой энцефалит. В случае обнаружения клеща, его необходимо доставить в лабораторию для исследования.

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