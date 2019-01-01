Алиса Окулова Вакцины от гриппа и COVID-19 поступят в Пермский край осенью Минздрав ожидает скачок заболеваемости после 1 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой Роспотребнадзор отметил две особенности предстоящей осени: наслоение гриппа и COVID-19 и новые штаммы гриппа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев.

По словам Костарева, долгий период времени циркулировали два штамма вируса А и штамм В. Но с 2015 года стали циркулировать 4 штамма: два штамма А и два штамма В. Поэтому эффективность трёхвалентных вакцин снизилась. В прошлом году начался поэтапных переход на четырёхвалентную вакцину.

Вакцины поступят в наш регион на следующей неделе. В этом году минздрав планирует привить более 1,5 млн человек за сентябрь и октябрь. По сравнению с 2019 годом охват увеличился на 10% и достиг 60% от населения.

В первую очередь вакцинации подлежат люди с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет, дети, дошкольного и школьного возрастов, студенты вузов и ссузов, работники медицинской и социальной сферы.

Для быстрой вакцинации создано более 1100 прививочных выездных бригад во всех медицинских организациях Пермского края. Кроме того, для детей организованы пункты в школах и детских садах. Также вакцинации будет проходить в вузах и средних образовательных учреждениях, там же будут прививаться педагоги. В крупных предприятиях также будет организован выход прививочной бригады. Все остальные категории могут обратиться в регистратуру поликлинике или записаться онлайн. Но перед вакцинацией обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

«Есть закономерность в том, что вакцины против гриппа или туберкулеза работают на общую стимуляцию иммунитета, —объясняет Ирина Фельдблюм, профессор кафедры эпидемиологии медицинской академии им. Е. А. Вагнера, — поэтому риски заболеть COVID-19 снижаются. Чем выше процент вакцинации населения, тем ниже заболеваемость».

Кроме четырёхвалентной вакцины от гриппа, ожидаются поставки вакцины от COVID-19 в октябре — ноябре. Обе вакцины будут поступать за счёт федеральных средств.

«К сожалению, мы с вакциной против COVID-19 работаем впервые, и не знаем можно ли сочетать обе вакцины, — продолжает Ирина Фельдблюм. — Однако противодействия двух вакцин быть не может, потому что наш иммунитет устроен так, что наш организм отвечает на любое количество антигенов».

Таким образом, вакцинация против гриппа начнётся раньше, для того чтобы обеспечить защиту от гриппа, и потом через месяц можно будет привиться от COVID-19. Прежде всего вакцина будет поступать для педагогов и медицинских работников.

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края, предупредил: «Количество заболевших COVID-19 снижается. Но важно иметь ввиду, что 1 сентября — это момент, когда происходит большой и одномоментный выпуск числа детей и взрослых. И некоторый подъем заболеваемости, в том числе COVID-19 и острыми респираторными инфекциями, неизбежен. Дети могут не болеть, но могут переносить вирус и, придя в школу, могут быть источником инфекции. Но министерство образования к этому серьезно готовится».

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