Елена Лодыгина журналист Налоговые поступления в краевой бюджет по итогам 2020 года могут снизиться на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Поступление налогов в консолидированный бюджет Пермского края по итогам 2020 года составит 100 млрд руб., что на 20% ниже прошлогоднего показателя. Основное снижение придётся на налоги на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Об этом во время отчёта о деятельности краевого Управления налоговой службы на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края рассказала руководитель ведомства Чулпан Госсамова.

По её словам, причиной низких налоговых поступлений во все уровни бюджета стали пандемия коронавируса и её последствия. По итогам семи месяцев 2020 года налоговые поступления в консолидированный бюджет Пермского края сократились на 18 млрд руб. Произошло это, в основном, за счёт налога на прибыль, снижение которого достигло 15 млрд руб. НДФЛ снизился на 1 млрд руб. Ещё на 1 млрд снизилась сумма налоговых поступления от предприятий, работающих по системе упрощенного налогообложения.

«Преодолеть это снижение до конца года, к сожалению, не удастся», — считает Чулпан Госсамова.

Кроме того, растёт задолженность по налогам в Пермском крае — плюсом 3 млрд руб. Из них 800 млн руб. — это увеличение задолженности в консолидированный бюджет Пермского края. На увеличение задолженности повлиял такие факты, как введение моратория на принятие мер по принудительному взысканию налогов в период с конца марта по 30 июня 2020 года, приостановление налоговых проверок во втором квартале этого года.

Также на снижение налоговых поступлений отразилось и освобождение от уплаты налогов за второй квартал предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Напомним, в 2019 году Пермский край вошел в тройку крупнейших регионов ПФО, где самая высокая собираемость налогов. Основной вклад внесли налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

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