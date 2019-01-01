Елена Лодыгина журналист Более 2 тыс. налогоплательщиков в Пермском крае оказались на стадии банкротства Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова назвала количество физических и юридических лиц, находящихся сейчас на стадии банкротства. Это 1 тыс. физлиц и 1 тыс. юрлиц. В связи с этим краевая налоговая служба усилила роль согласительных комиссий.

«Если собственник заинтересован в сохранении бизнеса и рабочих мест, налоговая служба охотно идёт на заключение мировых соглашений», — пояснила Чулпан Госсамова.

По словам Госсамовой, в 2019 году было заключено 36 мировых соглашений, в бюджет поступило 52 млн руб. 36 предприятий удалось сохранить.

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