Елена Лодыгина журналист ООО «Порт Пермь» погасило задолженность перед налоговой инспекцией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Порт Пермь» выплатило всю сумму долга перед Инспекцией ФНС по Дзержинскому району Перми в размере 40,9 млн руб. Об этом на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края сообщила руководитель краевого управления налоговой службы Чулпан Госсамова. По её словам, благодаря соглашению предприятию удалось погасить задолженность «без ущерба для производственной деятельности».

Как следует из материалов арбитражного дела, мировое соглашение между налоговой и должником было заключено в апреле 2019 года в рамках рассмотрения арбитражного дела по иску ИФНС по Дзержинскому району Перми. Налоговая требовала в суде признать «Порт Пермь» банкротом.

Согласно заключённому соглашению, должник должен был выплатить налоговой основной долг в 35,3 млн руб., пени в 5,5 млн руб. и штрафы в 9,6 тыс. руб. Сумма основного долга складывалась из невыплаченных налогов на добавленную стоимость (19 млн руб.), на добычу общераспространенных полезных ископаемых (1,5 млн руб.), на имущество (1,4 млн руб.), земельного налога (4,8 млн руб.) и страховых взносов (8,6 млн руб.).

В обеспечение исполнения взятых на себя обязательств ООО «Порт Пермь» передало в залог движимое и недвижимое имущество на стоимость 46,8 млн руб.

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