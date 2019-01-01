Пермский фонд соцстрахования открыл телеграм-канал Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское отделения фонда социального страхования создало телеграм-канал, где публикует информацию о реализации механизма прямых выплат. Данный механизм, как отмечают в ведомстве, изменится с 2021 года.

«Ответим на все вопросы. Выплаты напрямую — это, когда каждый день имеет значение!», — сообщили в фонде соцстрахования.

Пока на канал подписались около 100 читателей.

Напомним, свой телеграм-канал имеют ряд ведомств Пермского края: мэрия Перми, министерство территориальной безопасности, правительство Пермского края.

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