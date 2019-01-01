Новый сканер Promobot сократил время обработки документов в МФЦ в 11 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская компания Promobot представила устройство Promobot Scanner, которое сканирует документы, автоматически заполняет необходимые поля и передаёт их в различные информационные системы — такие как АИС МФЦ или Росреестр. Это сокращает время ожидания в очереди и время заполнения документов в 11 раз.

Сотруднику достаточно приложить документ к сканеру: система за шесть секунд распознаёт данные и заполнит необходимую форму, а затем — сформирует заявление. Раньше сотрудникам МФЦ и других организаций приходилось заполнять документы вручную, это, по словам создателей устройства, приводило к ошибкам в заполнении, а затем — отказам в оказании услуги от профильных ведомств (из-за неправильно заполненных заявлений). Теперь весь процесс распознавания, сканирования и заполнения данных, а также формирования заявления происходит за несколько секунд.

«Сокращение времени обслуживания клиентов — важнейшая задача современных организаций, в том числе государственных ведомств и органов власти. — рассказывает Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot. — Наше изобретение поможет людям быстрее получать необходимые услуги, меньше ждать в очереди, а ведомствам — повышать эффективность сотрудников, освобождая их от ручного ввода данных».

«Промобот Сканер» реализует принципы бережливого производства: сокращение непроизводственных расходов и снижение потерь ресурсов, задействованных в производстве.

Напомним, в пермском МФЦ уже работает автономный робот Promobot.

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