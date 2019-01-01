«Газпром» вложит в газификацию Пермского края 8,8 млрд руб Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации Пермского края до конца 2025 года

Компания вложи в газификацию Прикамья более 8,8 млрд руб., что в 3,7 раза больше, чем в предыдущий пятилетний период. В регионе будет построено 24 межпоселковых газопровода протяжённостью 468 км. Таким образом, в Пермском крае будут созданы условия для газификации около 10,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах. Новые сети подведут к селам Кузнечиха и Комарово (Осинский районн), Покровское (Нытвенский районн), к селу Они и поселку Майкор (Юсьвинский районн), а также в Куединском, Лысьвенском, Чайковском, Юсьвинском, Верещагинском, Сивинском, Пермском, Суксунском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Большесосновском и Очерском районах и округах края. Об этом сообщает ВЕТТА.



Кроме этого, возможность использовать газ получат такие крупные предприятия как «Протон», «Пермские моторы», Южный рудник «Уралкалия», «Новомет-Пермь».



В свою очередь Дмитрий Махонин обозначил, что регион берёт на себя обязанности по строительству 385,9 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа. Общая стоимость строительства составит 1,5 млрд руб. Перевод котельных на газ снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру и бюджеты территорий.

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