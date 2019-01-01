В заповеднике Пермского края засняли редкое атмосферное явление Поделиться Поделиться Твитнуть

На севере Пермского края на территории заповедника «Вишерский» удалось запечатлеть редкое погодное явление — серебристые облака. Их можно наблюдать в летние месяцы и только во время глубоких сумерек, на фоне тёмного неба и при отсутствии более низких, тропосферных облаков. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Серебристые облака — это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, которые образуются на высотах 70—95 км. Их еще называют полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Даже днем на фоне чистого неба эти облака не видны — они очень тонкие, «эфирные». Лишь только сумерки и ночная тьма их делают заметными для наземного наблюдателя. При этом сквозь них хорошо видны звезды.

Серебристые облака представляют большой интерес для геофизиков и астрономов. Эти облака рождаются в области температурного минимума, где атмосфера охлаждена до —70° С, а иногда и до —100° С. Серебристые облака представляют собой единственный естественный источник данных о ветрах на больших высотах, пояснили в заповеднике.

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