Дмитрий Махонин и Алексей Миллер подписали программу газификации Пермского края до конца 2025 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 августа, глава Прикамья Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021-2025 год). Реализация программы даст возможность газификации за пять лет 10,5 тысяч домовладений региона, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По данным «Газпрома», инвестиции корпорации в газификацию Прикамья предусмотрены в объеме более 8,8 млрд руб. Это в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущей пятилетней программой (до конца 2020 года). В частности, «Газпром» направит средства на строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 468 км. В результате будут созданы условия для газификации около 10,5 тыс. домовладений в 78 населенных пунктах.

Программа газификации до конца 2025 года предусматривает подключение к газу 60 котельных и предприятий. Например, возможность использования газа получат «Протон», «Пермские моторы», Южный рудник ПАО «Уралкалия», ООО «Новомет-Пермь».

Правительство края берет на себя обязанности по строительству 385,9 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа. Общая стоимость строительства — 1,5 млрд руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Газификация — великое дело. Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы газификации. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важно, чтобы газ появился на конфорке и в котле — это реальный результат программы газификации.

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