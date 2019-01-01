Елена Лодыгина журналист В Перми увеличится количество мест для размещения рекламных конструкций Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской гордумы одобрили проект изменений, внесенный в местный парламент администрацией Перми, в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций.

По словам замглавы администрации Перми Лидии Королевой, в пакете поправок прописаны единые требования к внешнему виду рекламных конструкций, актуализированы технические требования к ним. Кроме того, схема размещения рекламных конструкций расширена. В нее добавлено 30 мест в Перми, 19 из них расположены на частных территориях, 11 — на муниципальной. При этом 11 мест планируется отдать под светодиодные экраны, торги планируется провести в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

По словам депутата Пермской городской думы Василия Кузнецова, внесение поправок было инициировано обращением индивидуальных предпринимателей в думу, по мнению которых технические характеристики отдельных конструктивных элементов главного городского рекламного щита на тот момент не соответствовали требованиям безопасности. К данному письму было приложено заключение строительно-технической экспертизы. Поэтому в целях устранения замечаний прокуратуры администрацией были подготовлены поправки, затем внесены в гордуму и рассмотрены на профильном комитете по городскому хозяйству.

Депутат гордумы Арсен Болквадзе поинтересовался, проводилась ли оценка регулирующего воздействия — не осложнится ли процедура получения разрешений на размещение рекламных конструкций после утверждения поправок.

На что и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова пояснила, что после принятия поправок процедура, напротив, будет упрощена, так как перечень организаций, уполномоченных выдавать разрешение на размещение рекламных конструкций, расширится.

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