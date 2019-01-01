Дмитрий Махонин: «В новом геронтологическом центре созданы комфортные условия проживания» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 25 августа, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Пермский край совместно с главой Прикамья Дмитрием Махониным осмотрели новый корпус регионального геронтологического центра. Специализированное учреждение по уходу за пожилыми людьми расположено по ул. Лобвинской, 42 в Орджоникидзевском районе Перми, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В конце прошлого года завершили строительство четырехэтажного здания (один этаж цокольный) геронтологического центра, который предназначается для обеспечения ухода за пожилыми людьми, нуждающимся в посторонней помощи. При строительстве жилого корпуса вместимостью 150 мест были учтены современные требования доступности, комфорта и безопасности условий проживания.

Все помещения и логистика движения проживающих и персонала построены с учетом специфики оказания социальных услуг. Непосредственно в здании и на прилегающей к зданию территории предусмотрены многофункциональные зоны для организации досуга, реабилитации и активного образа жизни старшего поколения.

Особенностями архитектуры объекта является современная эргономичная планировка внутреннего пространства здания: многофункциональные зоны для активностей, отдыха и питания, высокий уровень комфорта жилых комнат, предполагающий размещение в двухместных комнатах с удобствами в жилом блоке.

В здании обеспечивается высокий уровень безопасности для резидентов: на каждом этаже предусмотрены пожаробезопасные отсеки для эвакуации жильцов, современная система оповещения о пожаре. Отдельное внимание при разработке проекта уделили требованиям по организации доступной среды: здание оснащено двумя лифтами, коридоры и лестничные марши имеют контрастную отделку для слабовидящих, санитарные узлы и пути передвижения оснащены поручнями и держателям.

«В каждой комнате у проживающих установлены экстренные кнопки вызова медперсонала: над кроватью, в санузле и при выходе в коридор. Во время нажатия кнопки раздается звуковой сигнал. Также сигнал поступает на пейджер дежурной медсестре с указанием номера комнаты, откуда он поступил. Тот сотрудник, который находится поблизости, снимает звуковой сигнал на пульте дежурной медсестры, и на ее телефоне загорается зеленый свет — «присутствие». После чего медсестра может связаться с данной комнатой и выяснить причину вызова», — поясняет медсестра центра Светлана Нефедова.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— По уровню условий для жизни в России нет аналогов новому геронтологическому центру Перми. В нем предусмотрены парикмахерские, кофейни, в каждой палате установлены телевизоры для просмотра фильмов и любимых телепередач. Для пожилых жителей здесь созданы комфортные условия проживания — такие, которые они заслужили по праву своего почтенного возраста

Дмитрий Махонин также поделился планом регионального правительства о передаче первого этажа данного учреждения ветеранам Великой Отечественной войны, что станет хорошей социальной акцией.

Федеральный министр порадовался соотношению цены и результата геронтологического центра. Его строительство осуществлялось из двух источников: федерального и регионального. Стоимость строительства (с оборудованием) составила 320 млн руб., включая 174 млн. руб. из федерального бюджета.

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