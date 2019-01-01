Новый мост через Каму планируется разместить в створе улицы Крисанова Уже готовы предварительные эскизы Поделиться Поделиться Твитнуть

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Краевые власти подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнёрства с Группой «ВИС». В рамках соглашения предусматривается строительство нового моста через Каму. Об этом сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин в Instagram.

«У компании большой опыт работы на крупных объектах, среди которых мост в Новосибирске и обход Хабаровска. «ВИС» займётся предпроектными работами, уже готовы предварительные эскизы. Рассматривается несколько вариантов расположения моста. Приоритетный — створ ул. Крисанова», — отметил Махонин.

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