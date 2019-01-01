Пермская гордума рекомендовала мэрии определить источники финансирования для закупки дезинфицирующих средств в школы Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской гордумы подняли вопрос об источниках финансирования школ для закупки антисептиков и дезинфицирующих средств в связи с наступлением нового учебного года. Они предложили включить соответствующую рекомендацию в проект решения гордумы, чтобы впоследствии этот вопрос все же был рассмотрен.

Эта проблема обсуждалась в рамках Часа депутата, где замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева выступила с докладом о готовности пермских образовательных учреждений к началу нового учебного года.

В этом году 1 сентября откроют свои двери 258 образовательных учреждений, которые примут более 66 тыс. дошкольников и 127 тыс. школьников, в том числе 15 тыс. первоклассников. Людмила Гаджиева рассказала, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в пермских школах по предписанию главного санитарного врача региона будут приняты все необходимые меры. Введены утренние «фильтры» в образовательных учреждениях, организована генеральная уборка, обучение будет организовано по принципу групповой изоляции (за каждым классом будет закреплен свой кабинет), массовые мероприятия с начала нового учебного года будут запрещены.

Как отметили депутаты Пермской гордумы, несмотря на пандемию коронавируса, подготовка школ к новому учебному году велась в Перми на высоком уровне.

«Мы традиционно смотрим готовность школ к учебному году. Учитывая тот факт, что в этом году школы полгода не работали, и дети учились дистанционно, городская администрация серьезно подошла к вопросу подготовки. Я проехал по школам своего округа, школы к приему детей готовы», — отметил вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин.

По его словам, сегодня невозможно не затронуть вопрос санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений, так как источники финансирования на все эти цели в городском бюджете до сих пор не определены. Он порекомендовал включить соответствующую рекомендацию в проект решения гордумы, чтобы впоследствии этот вопрос все же был рассмотрен.

По словам Людмилы Гаджиевой, при обсуждении источников финансирования департамент образования Перми принял решение, что антисептики и дезинфицирующие средства образовательные учреждения будут закупать самостоятельно за счет собственных бюджетов.

В свою очередь вице-спикер Пермской гордумы Алексей Грибанов обратил внимание на нехватку врачей в пермских школах.

«Ковид», к сожалению, очень коварный и он протекает без повышения температуры, чтобы вовремя можно было изолировать учеников, необходимо школы обеспечить врачами», — заявил он и предложил обратиться в правительство Пермского края и краевой Минздрав с рекомендацией обеспечить все пермские школы медицинскими работниками.

По словам депутата Пермской гордумы Ирины Горбуновой, на законодательном уровне до сих пор не проработан вопрос и об организации учебного процесса в школах в случаях, если один из родителей пожелает оставить ребенка на дистанционном обучении.

«Должен быть принят нормативный документ, регулирующий этот процесс, должны быть прописаны исключительные причины, либо особые условия, при которых данный ребенок будет заниматься дистанционно», — заявила она.

Также в рамках подготовки школ к новому учебному году депутаты обсудили перспективы развития образовательных учреждений, а именно переход всех школ на работу в одну смену в срок до 2025 года. С этой целью в Перми создаются дополнительные места в школах, только в 2020 году было создано 4 тыс. новых мест. Но, по словам Людмилы Гаджиевой, полностью перевести все школы в одну смену к 2025 году не получится.

«Количество детей растет быстрее, чем количество зданий. У нас во вторую смену учится взвешенное количество детей — переполненности нет. Но мы понимаем, что если все школы в Перми начнут работать в одну смену, то как будут работать учреждения дополнительного образования? При переходе на работу в одну смену смогут ли они принять всех детей?» — объяснила свою позицию замглавы Перми.

Ее поддержал Алексей Грибанов, предложивший 20-25% детей все же оставлять на вторую смену. Немало споров вызвал и вопрос работы элитных школ. Некоторые депутаты ратовали за ликвидацию таких школ и равные права для всех детей, считая, что элитные школы, не принимающие детей по территориальному принципу, нарушают права детей на получение бесплатного и доступного образования.

Людмила Гаджиева в свою очередь настаивала на том, что образовательные учреждения, работающие по территориальному принципу, лишаются высокого уровня образования, так как педагоги вынуждены работать абсолютно со всеми детьми, в итоге уникальность школ теряется. В связи с этим в этом году администрация Перми предложила некоторым школам в пользу сохранения конкурсного отбора детей отказаться от начальных классов и набирать учащихся с пятого класса. В этом году, например, 23 школы выделили дополнительные места для пятых классов, и 586 школьников поступили в другие образовательные учреждения на программы повышенного уровня.

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