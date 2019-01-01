Депутаты Пермской гордумы утвердили изменения в бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской гордумы в ходе пленарного заседания утвердили изменения в бюджет Перми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно пакету поправок, сокращение доходной части пермского бюджета в 2020 году произойдет на уровне 2,2 млрд руб., расходной части — 629,6 млн руб. В этом году бюджетные доходы составят 38,8 млрд руб., расходы — 42,3 млрд руб. Бюджетный дефицит в 2020 году вырастет на 1,6 млрд руб. и достигнет 3,6 млрд руб.

По словам замглавы администрации Перми Веры Титяпкиной, которая и выступила перед депутатами с докладом о вносимых изменениях, сокращение доходной части пермского бюджета произошло в связи с реализацией мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса (326,3 млн руб.) и с введением ограничений, снижением экономической активности в городе (1,9 млрд руб.) Только по НДФЛ недосбор в конце года может составить 786,2 млн руб. По состоянию на 1 августа 2020 года, отклонение физического поступления налога от планового показателя составило 584,4 млн руб.

По словам спикера Пермской гордумы Юрия Уткина, гордуме пришлось провести большую работу, чтобы подготовить и утвердить проект изменений. При этом работа касалась, как корректировки проектной документации, так и корректировки непосредственно бюджета.

«Все обязательства останутся нашим приоритетом, здесь никаких задержек быть не должно. Отрадно заметить, что у нас сегодня есть источник, из которого можно закрыть дефицит, это кредит из бюджета Пермского края, который будет выдан под 0,1% в сумме 1,8 млрд руб.», — отметил он.

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, все средства на строительство, либо реконструкцию объектов, которые в рамках корректировки бюджета переносятся с одного временного периода на другой, не снимаются, а остаются на этих объектах.

Напомним, проектом поправок предлагается перенести средства с ряда объектов с 2020 года на более поздний период: 2021-2022 годы. Под перенос попали противооползневое сооружение в Мотовилихинском районе (547,2 млн руб.), реконструкция здания будущей школы на ул. Целинной (67,9 млн руб.), корпус гимназии №17 (112,8 млн руб.), плавательный бассейн на ул. Гашкова (94 млн руб.), физкультурно-оздоровительные комплексы на ул. Рабочая (125,5 млн руб.) и ул. Академика Веденеева (29,3 млн руб.).

«Мы изначально контролировали ситуацию по доходам, как по налоговым, так и по неналоговым. В целом, баланс был понятный. Но сейчас происходит определенное перераспределение. Можно было бы пойти по пути сокращения инвестрасходов, но мы по нему не пошли, так как все обязательства, которые мы взяли на себя, будь то набережная, школы, дороги, парки, скверы — все это будет выполнено. Я считаю, что исполнение инвестиционных планов заслуживает большого внимания», — заявил Дмитрий Самойлов.

Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева, в свою очередь, отметила, что нынешние изменения в бюджет являются значительными, так как меняют основные его параметры. В своем заключении на проект изменений контрольно-надзорное ведомство предложило исключить из проекта незапланированные расходы и определить источник финансирования по необеспеченным расходам на ближайшие годы.

«Контрольно-счетная палата Перми высказала ряд хронических, традиционных замечаний. Например, отсутствие решений инвестиционной комиссии, а сумма излишних необоснованных расходов составляет более 100 млн руб . На сегодня комиссия проведена, частично замечание устранено. Проект решения был детально рассмотрен и отправлен на рассмотрение комитета и там утвержден», — рассказала о рассмотрении проекта председатель комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы Наталья Мельник.

При обсуждении поправок в бюджет вице-спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин высказал ряд замечаний по работе городской администрации при предоставлении дополнительных материалов к проекту. Он предложил пермской администрации в будущем все же установить крайний срок предоставления материалов, чтобы профильный комитет еще на стадии обсуждения мог разрешить все проблемные вопросы.

«На заседании мы подробно обозначили все вопросы. Некоторые из них удалось снять еще до заседания профильного комитета, некоторые вопросы из-за того, что дополнительные материалы не были предоставлены вовремя, разрешить не удалось. Так, например, по вопросу приобретения транспортных средств информация поступила в думу за полтора часа до заседания профильного комитета. И это была не просто дополнительная информация общего характера, а новый концепт, другой способ приобретения и обновления подвижного состава . Поэтому впредь я предлагаю установить крайний срок предоставления всех дополнительных материалов по корректировкам в бюджет», — пояснил Дмитрий Малютин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.