Пермское УФАС: РЖД незаконно создало преференции грузовой компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю завершило проверку филиала ОАО «РЖД» — Пермского агентства фирменного транспортного обслуживания и выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции. Возбуждено антимонопольное дело, по результатам рассмотрения которого компании грозит оборотный штраф от 1% до 15% от суммы выручки от реализации спорных услуг. Рассмотрение дела назначено на 8 сентября 2020 года.

Установлено, что, в 2014 году филиал РЖД заключил с ООО «ТД «Контур» договор на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь необщего пользования в Соликамске. Однако выяснилось, что указанный путь имеет статус общего пользования, то есть предназначен для обслуживания неопределённого круга лиц, а не конкретного пользователя.

В ФАС отметили, что законодательство не предусматривает перевод железнодорожных путей общего пользования в категорию необщего пользования, но разработанный РЖД в 2014 году технический паспорт формально изменил его назначение.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Последствиями принятого РЖД решения стала полученная ООО «ТД «Контур» экономия на оплате услуг железнодорожников, поскольку тарифы за подачу и уборку вагонов по путям необщего пользования значительно ниже тарифов на путях общего пользования. Это привело к установлению для «ТД «Контур» привилегированных условий по сравнению с иными пользователями.

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