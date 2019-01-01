У жителей Пермского края появится единая электронная карта Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству информационного развития и связи региона разработать систему для запуска электронного социального проекта, сообщает ВЕТТА.

Единая электронная карта жителя объединит под собой множество сервисов из разных отраслей — транспортной, образовательной, социальной, коммерческой и других. По словам главы региона, карта станет электронным ключом к городской инфраструктуре и дисконтной программе, что позволит пользователям получать различные услуги без предоставления большого количества документов. При этом она будет как виртуальной (на мобильном телефоне), так и пластиковой.



Планируется, что Единую карту интегрируют с приложениями и сервисами, которые действуют на территории края, в том числе ее можно будет использовать для получение скидок при оплате товаров и услуг даже за пределами Прикамья. В настоящее время ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками и АЗС.



Пилотный запуск проекта власти хотят реализовать весной 2021 года.

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