Жителей Перми предупредили о строительной пыли в центре города

В Перми продолжаются работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах на Комсомольском проспекте. Сейчас рабочие убирают с домов старую штукатурку, из-за чего на тротуаре и на проезжей части Комсомольского проспекта может быть очень пыльно. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Пермского края, в настоящее время на Комсомольском проспекте проводятся работы по очистке фасадов многоквартирных домов с применением аппаратов высокого давления, при использовании которых возможно распыление демонтируемого штукатурного слоя. Данные работы будут проводиться с 09:00 утра до 18:00 вечера 25, 26 и 27 августа.

В связи с чем водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными и осторожными, передвигаясь по Комсомольскому проспекту в районе домов 31А, 33 и 35.

