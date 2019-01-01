Дмитрий Махонин и глава «Технодинамики» Игорь Насенков обсудили развитие «Мотовилихинских заводов» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялась рабочая встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игоря Насенкова.

В ходе визита глава Прикамья познакомился с продукцией, представленной на объединённом стенде «Технодинамики», после чего провёл переговоры с генеральным директором холдинга. Темой совещания стало развитие промышленности региона, в том числе, ситуация вокруг одного из старейших предприятий Прикамья — ПАО «Мотовилихинские заводы».

Дмитрий Махонин отметил, что уже в этом году «Технодинамика» готова вложить 0,5 млрд руб. в «Мотовилихинские заводы».

«Это позволит купить новые станки, провести переоснастку завода. Край, со своей стороны, готов помогать с загрузкой завода заказами. Совместно с Госкорпорацией постепенно поможем «Мотовилихе» восстановить объемы производства», — подчеркнул врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Работа предприятий холдинга «Технодинамика» в тесном взаимодействии с региональными властями направлена на развитие инновационной деятельности, научного, технического, производственного и кадрового потенциала. В ходе сегодняшних переговоров мы наметили перспективные направления нашего дальнейшего сотрудничества. В ближайшие три года мы готовы инвестировать в «Мотовилиху» порядка 3 млрд руб. Эти средства будут направлены на модернизацию завода и расширение производства», — сказал генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

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