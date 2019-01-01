Азотчик покорил Эльбрус Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сотрудник филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Евгений Епишин покорил самую высокую гору России — Эльбрус. Ее высота — 5 642 метра над уровнем моря, сообщает пресс-служба предприятия.

Евгений Епишин начал планировать восхождение год назад: тренировался, бегал кроссы, изучал литературу. Для восхождения был выбран классический маршрут по южному склону Эльбруса. По приезду на место большую часть времени — 8 дней — заняла подготовка и акклиматизация. Сам штурм вершины проходил в течение нескольких часов.

Евгений Епишин, оператор ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Побывать на Эльбрусе мечтал со школы. И в этом году моя мечта сбылась. Последние несколько метров пешком были самыми тяжелыми. Они так и называются — «тропа зомби». Но это такие мелочи, о которых даже не думаешь. Вид с вершины просто нереальный. Снежные сказочные пейзажи, ледники, вокруг облака, сквозь которые прорезаются кончики гор. Словами не передать, какая там красота. Мы были на вершине 15 минут, но это самые невероятные минуты в моей жизни.

Евгений Епишин не первый азотчик, покоривший Эльбрус. В 2016 году, накануне юбилея завода, турист Николай Голев, слесарь-наладчик цеха контрольно-измерительных приборов (КИПиА), установил флаг с логотипом «Азота» на склоне горы.

Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». Расположена на границе республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Высота восточной вершины горы — 5621 метр, западной — 5642 метра, между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 метров.

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