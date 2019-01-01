Участниками проектов «серебряного туризма» смогут стать более 1500 жителей Прикамья старшего поколения Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье по поручению главы региона Дмитрия Махонина подготовлено к реализации несколько туристических программ для пожилых людей. Программы туризма будут возобновлены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Забота о старшем поколении — одна из приоритетных задач краевых властей. Пандемия только увеличила ее актуальность. Реализация туристических проектов, ориентированных на потребности и интересы людей старшего поколения, обеспечивает их активное долголетие, но мы понимаем, что это возможно только при отсутствии угрозы здоровью наших близких.

Среди подготовленных программ — двухдневные экскурсии проводимые по программе «Бабушки и внуки» и федеральному проекту «Прошагай город. Прошагай край. Укрепляй здоровье», который был создан при поддержке Ростуризма и Моногорода.рф. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Демография».

Пенсионерам будут предложены двухдневные путешествия в Коми-Пермяцкий округ, Лысьву, Чусовой, Чердынь, Пермь, Соликамск, Усолье, Орел и Березники. В них смогут принять участие 500 представителей старшего поколения.

Участие в программе «Бабушки и внуки» смогут принять около 1 тыс. прикамцев: пожилые люди и их юные родственники до 15 лет. Запланировано более 20 экскурсионных поездок по Коми-Пермяцкому округу, Чусовскому, Осинскому, Чердынскому районам и городу Березники.

В этом году в рамках подпрограммы «Развитие туризма» на реализацию программ «серебряного туризма» из краевого бюджета выделено более 7 млн рублей.

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