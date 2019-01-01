Прибыль «ВСМПО-Ависма» за год упала в 2,5 тыс. раз Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» опубликовала промежуточную финансовую отчётность за шесть месяцев 2020 года. Отгрузка титановой продукции на экспорт сократилась на 19% до 10,5 тыс. тонн по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Совокупный долг группы при этом снизился на $181 млн и составляет $1,556 млрд.

Выручка сократилась на 17% до $678,5 тыс. Чистая прибыль упала с $210 млн до $82 тыс.

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» является вертикально интегрированным, крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Кроме того, Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.









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