Евгения Пастухова журналист Депутат Заксобрания Геннадий Шилов усомнился в необходимости строительства инфекционной больницы рядом с зоопарком Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов на заседании комитета по развитию инфраструктуры выразил сомнение в целесообразности строительства здания инфекционной больницы рядом с зоопарком.

«Там же такой поток детей будет, зачем устраивать рассадник?», — недоумевал Шилов. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», инвестором проекта может выступить федеральная группа компаний «МедИнвестГрупп». Для строительства рассматривается участок в Индустриальном районе рядом со СПИД-центром.

Глава минстроя Андрей Колмогоров напомнил, что в 2012-2013 году именно на этом месте и проектировалась больница — как раз по причине соседства со СПИД-центром. «Но тогда там не было зоопарка!», — парировал Шилов. По санитарным требованиям, расстояние до ближайшего «общественного места» должно составлять не более 300 м, заявил Колмогоров. И «это будет выполнено».

В целом он отметил, что окончательного решения по строительству в формате государственно-частного партнёрства нет. Пока объект остается в адресной инвестиционной программе.

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