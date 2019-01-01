На поддержку сельхозпроизводителей в Прикамье в этом году выделено 3,9 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого полугодия, в Пермском крае зафиксирован рост объема продукции животноводства. Производство молока увеличилось на 5%, яйца — на 3%. Такие данные были озвучены представителями краевого минсельхоза во время встречи главы Прикамья Дмитрия Махонина с сельхозпроизводителями, сообщает сайт губернатора и правительства края.

«90% общего прироста производства молока дало 41 предприятие края, в которых были реализованы инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующих ферм и комплексов. Таким образом, рост производства молока обеспечен в том числе и благодаря государственной поддержке»,— заявила министр сельского хозяйства края Оксана Бреднева.

По словам Дмитрия Махонина, для отрасли в регионе действует несколько программ поддержки, объем финансирования которых в этом году составил 3,9 млрд руб.

«Эта сумма включает программы по лизингу, субсидирование инвестиционных проектов. К сожалению, пока не все программы работают эффективно, поэтому нам необходимо в режиме диалога найти слабые места, чтобы к следующему году их устранить»,— отметил глава региона.

Субсидии выделяются на обновление техники, производство молока, закупку удобрений, кредитование, развитие малых хозяйств, а также на страхование. В первом полугодии 1,4 млрд руб. из общих средств поддержки уже направлены фермерам Прикамья.

В планах краевых властей — дальнейшее наращивание сельхозпроизводства. К 2025 году производство молока должно достичь 600 тыс. тонн — на 55 тыс. тонн больше, чем ожидается в 2020 году, яиц — до 1,31 млрд штук (рост на 2 млн штук), мяса — до 132 тыс. тонн (рост на 31 тыс. тонн).

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