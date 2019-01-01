Депутат Дмитрий Малютин заявил о выходе из оргкомитета по созданию гимна Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 25 августа, на пленарном заседании Пермской городской думы первый заместитель её председателя Дмитрий Малютин напомнил коллегам о создании гимна Перми. Оргкомитет конкурса был создан в 2018 году. Однако, по словам Малютина, за это время ничего не сделано, конкурс до сих пор не проведён, хотя деньги в бюджете Перми на эти цели были заложены. Он заявил о неэффективной работе оргкомитета и принял решение о выходе из его состава.

«Мне стыдно за эту работу!» — заявил он.

Конкурс по созданию гимна Перми будет рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании последним вопросом.

Напомним, конкурс на создание гимна был объявлен в феврале 2020 года. Его планировалось провести в два этапа. На первом конкурсная комиссия должна была оценить тексты, а на втором — музыку к ним. По итогам конкурса три лучших варианта музыкального произведения гимна должны были предложить пермякам. Окончательное решение планировалось принять по результатам интернет-голосования. Автор-победитель должен был получить премию в 300 тыс. руб. за текст и столько же за музыку.

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