Алиса Окулова После уроков В какую необычную спортивную секцию отдать ребёнка в Перми? Поделиться Поделиться Твитнуть

Август проходит, и для детей заканчивается пора лагерей, прогулок и пляжей, уступая место школе и секциям. В какое русло направить энергию подвижного, энергичного ребёнка? В спортивные секции. Но какую из них выбрать? Помимо популярных футбола, баскетбола и волейбола в Пермском крае тренируются адепты более 100 видов спорта. Расскажем о редких, но, доступных для пермских детей.

Фехтование

«Ещё пару столетий назад фехтование было обязательным предметом изучения каждого ребёнка из высшего общества. Сегодня этот вид спорта открыт для всех. Он воспитывает не только силу, но и вежливость. Современные фехтовальщики — настоящие рыцари 21 века. Откройте и для вашего ребенка этот благородный спорт!» — пишет Владимир Аршинов, тренер-преподаватель ДЮСШ по фехтованию.

Для детских глаз фехтование — это подвиги мушкетёров, завоевания дерзких пиратов и блестящие поединки современных спортсменов. Для родителей — координационный вид спорта и в то же время единоборство, и, соответственно, развивает у юных спортсменов координацию движений, ловкость, скоростные качества. ДЮСШ по фехтованию предлагает мальчикам и девочкам от 7 и до 17 лет обучиться фехтованию на шпаге и сабле. Юных спортсменов ждёт новый спортивный зал, экипировочный костюм, тренажеры и, конечно, опытные тренеры, готовые открыть двери в мир фехтования.

Спортивный балет

Танцевальное искусство — это развитие чувства ритма, понимание музыки, координация движений. Растёт и тренируется мышечная сила, пластика, грация движений. Хореографические движения, которые прошли отбор временем и сценой, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.

«Занятия хореографией задают детскому организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта», — говорит руководитель образцового детского коллектива «Спортивные ритмы России» Марина Корлякова.

История ансамбля танца «Спортивные ритмы России» берет начало в 1991 году, когда был создан этот первый в России танцевально-спортивный коллектив. Оригинальность ансамбля состоит в необычности жанра: это выразительное сочетание классического и современного балета с художественной гимнастикой.

Хоккей на траве

Хоккей на траве — одна из наиболее древних спортивных игр. Самый древний памятник относится примерно к 2000 году до нашей эры. На пирамиде, расположенной в долине Нила, изображены два игрока с клюшками, борющиеся за мяч. Хоккей на траве — это командная игра с клюшками и пластиковым мячом.

Сегодня в городе хоккеем на траве занимаются девушки на базе стадиона «Юность» при спортивной школе олимпийского резерва «Орленок», старшим тренером сборной Пермского края является Нина Захарова.

Данный вид спорта развивает физические скорость бега, точность, силу удара. Полезен полевой хоккей даже для зрения, так как постоянное слежение за шайбой и игроками тренирует глазные мышцы. Конечно же, как и большинство командных игр, хоккей развивает такие качества как коммуникабельность, дисциплинированность и ответственность.

Картинг

Картинг — это один из популярных и наиболее доступных видов автомобильного спорта, которым можно заниматься с 8-10 лет. Сам карт — небольшой спортивный автомобиль, лёгкий в управлении.

Секция картинга существует во Дворце детского творчества с середины 1980-х годов. Здесь занимаются ребята от 7 до 18 лет. На занятиях мальчики и девочки изучают устройство картов, правила участия в соревнованиях, оттачивают мастерство пилотирования на практических занятиях — на площадке Дворца и на картодроме «Камская долина». С каждым новым годом учёбы ребята постепенно знакомятся с более сложными группами картов, с их техническим обслуживанием и управлением.

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Подать заявки на секции и кружки можно онлайн или посетив дворцы спорта и творчества лично и задав вопросы на собрании. Например, для зачисления в коллективы ДД(Ю)Т нужно своевременно предоставить: копию свидетельства о рождении ребёнка, либо паспорта для детей старше 14 лет, заявление, договор, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. В отдельных творческих коллективах предусмотрен конкурсный набор: просмотры, прослушивания.

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