Елена Синица Родителям запретят посещать пермские школы Праздничные мероприятия в учебных заведениях отменены до декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Городские власти совместно с Роспотребнадзором разработали особые условия работы учебных заведений в связи с эпидемией коронавируса в Пермском крае.

В этом году учебный процесс начнётся по-прежнему 1 сентября. Традиционные праздничные линейки пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов, с учащимися других классов будут проведены классные часы в кабинетах.

«В этом году в школы придёт около 127 тыс. школьников, из них 15 тыс. — это первоклассники. Было бы неправильно лишать праздничной линейки детей, которые впервые идут школу, так же как и выпускников, для которых это последнее 1 сентября», — сообщила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.

Родители смогут присутствовать на линейках, но при соблюдении дистанции и масочного режима. Заходить в школы родителям будет запрещено не только 1 сентября, но и в ближайшее время. Другие праздничные мероприятия в учебных заведениях будут отменены до декабря.

Представители Роспотребнадзора поясняют, что учебные заведения изменят и режим работы. Помимо того, что за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет, классы будут приходить в разное время, к разным урокам. Масочный режим на территории школ обязателен только для работников пищеблока и технического персонала. Учащиеся же могут носить маски по желанию.

С педагогами ситуация аналогична, так как они, как правило, находятся у доски, соблюдая социальную дистанцию.

В школьных столовых столы будут расставлены с учётом дистанции между классами. Кроме этого, будет увеличено количество персонала на раздаче, а со школьников будут сняты дежурства. Как будет организован вход на территорию школы, будет решаться каждым учебным заведением самостоятельно.

Также Роспотребнадзор объяснил при каких условиях классы будут закрываться на карантин.

«Классы будут закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение, если в классе будет обнаружено два и более случаев заражения коронавирусом. Если же будет обнаружен один случай заражения, класс будет поставлен под особый контроль. Та же термометрия будет проводится для них не только при входе в школу, но и в течение всего учебного дня», — сообщает начальник отдела управления Роспотребнадзора Антонина Сорокина. В случае с заведениями дошкольного и дополнительного образования карантин будет объявлен при одном случае заражения.

Кроме этого, все учебные заведения обеспечены средствами дезинфекции и бесконтактными термометрами. В среднем, на обеспечение каждого корпуса учебных заведений всеми необходимыми средствами защиты было выделено около 100 тыс. руб. Также властями разработаны методологические кейсы для педагогов на случай возобновления дистанционного обучения отдельных классов. Предполагается, что новый режим работы будет освоен в первые два-три дня с момента начала обучения.

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