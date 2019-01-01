Скончался почётный гражданин Перми Григорий Барабанщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми скончался диктор радио и телевидения Пермской государственной телерадиокомпании «Т7», почётный гражданин Перми, «Пермский Левитан» Григорий Барабанщиков.

Григорий Барабанщиков родился 19 декабря 1931 года в Перми. Во время Великой Отечественной войны работал на телефонном заводе. В 1951 году прошёл прослушивание в областном радиокомитете и был принят диктором на областное радио. Когда в 1959 году в Перми началось телевещание, Барабанщиков стал ведущим первой телепередачи. В дальнейшем он был автором сценария и ведущим созданных по его инициативе передач «Рассказывают фотографии», «Третий звонок» и других, телегазеты «С объективом по родному краю». Также вёл циклы авторских передач на областном радио: «Мгновения истории», «Без Вас победа досталась бы труднее», «Встретим утро», «Есть повод…», «Листок календаря», был ведущим массовых праздничных мероприятий.

За многолетнюю творческую деятельность и высокий профессионализм Григорию Степановичу Барабанщикову были присвоены звания «Отличник радио и телевидения» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а в 1997 году, за заслуги в развитии радиовещания и телевидения, — звание Почётного гражданина Перми.

О дате и месте прощания станет известно позднее.

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